Der Ausverkauf geht in die letzte Runde. Nur noch bis Anfang Juni ist das Fachgeschäft für Damenunterwäsche in Harzgerode geöffnet. Warum Heike Trog ihr Geschäft jetzt schließen muss, obwohl der Laden läuft.

Beliebtes Wäschegeschäft in Harzgerode schließt – Ausverkauf läuft bereits

Nach fast 31 Jahren schließt Heike Trog ihre Wäschegalerie in Harzgerode. Bis Anfang Juni ist noch Ausverkauf.

Harzgerode/MZ. - „Ich darf noch nicht daran denken, aber der Tag wird kommen“, sagt Heike Trog. Der Tag, an dem der Laden leer sein und sie die Tür ein letztes Mal hinter sich zu ziehen wird. In der ersten Juniwoche schließt die 59-Jährige ihre Wäschegalerie in Harzgerode.