Das Hamburger Sammlerpaar Michael und Susanne Liebelt schenkt der Moritzburg in Halle das Penck-Gemälde „Der höchst geniale Wanja kommt in höchst geniale Höchstform“.

HALLE/MZ. - Da kommt was auf uns zu. Aber was? Und wer? Denn aus dem Was, das auf dem Bild eine dichte vielfarbige Struktur ist, schält sich bei genauerem Hinsehen eine Figur. Ein nach rechts hin ausschreitender Mann, der den Kopf nach links wendet. Eine Gestalt im Wald oder in einem Dickicht, das die Figur, die da sichtbar wird, zu verlassen sucht.