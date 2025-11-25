Die Polizei im Jerichower Land sucht den Eigentümer eines Fahrrades. Das Mountainbike wurde im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme sichergestellt.

Polizei in Burg fragt: Wem gehört dieses Fahrrad? (Foto im Text)

Die Polizei im Jerichower Land sucht den Eigentümer eines Fahrrades.

Burg. – Die Polizei in Burg (Jerichower Land) sucht den Eigentümer eines Fahrrades, das am 10. November 2025 im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme sichergestellt wurde.

Demnach habe der damalige Nutzer des neonfarbenen Mountainbikes angegeben, das Fahrrad zuvor gefunden zu haben, so die Polizei.

Wem gehört dieses Fahrrad? (Foto: Polizei)

Wer erkennt das Fahrrad und/oder kann Angaben zum Eigentümer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921/9200 entgegen.