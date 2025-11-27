Nach einem denkwürdigen Auftritt im Stadtrat bekommt Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt jetzt Unterstützung von der AfD. Die fehlenden Akten zur Moschee bringen ihn weiter in Erklärungsnot.

„Pogromstimmung“? OB Vogt wegen Moscheeakten unter Druck - AfD springt ihm bei

Halle (Saale)/MZ. - Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) gerät wegen fehlender Akten zum Moscheebau zunehmend unter Druck. Mehrere Stadträte verlangen Aufklärung. Man wirft dem OB vor, einen Aktenordner unter Verschluss gehalten zu haben, in dem mutmaßlich kritische Vorgänge rund um die Baugenehmigung der Moschee zu finden sind. Hat Vogt etwas zu verbergen? Vonseiten der AfD bekommt er Unterstützung.