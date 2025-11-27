weather wolkig
Nach einem denkwürdigen Auftritt im Stadtrat bekommt Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt jetzt Unterstützung von der AfD. Die fehlenden Akten zur Moschee bringen ihn weiter in Erklärungsnot.

Von Jonas Nayda 27.11.2025, 19:00
Baustelle der neuen Moschee in Neustadt
Baustelle der neuen Moschee in Neustadt (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) gerät wegen fehlender Akten zum Moscheebau zunehmend unter Druck. Mehrere Stadträte verlangen Aufklärung. Man wirft dem OB vor, einen Aktenordner unter Verschluss gehalten zu haben, in dem mutmaßlich kritische Vorgänge rund um die Baugenehmigung der Moschee zu finden sind. Hat Vogt etwas zu verbergen? Vonseiten der AfD bekommt er Unterstützung.