Weihnachtsessen zum Mitnehmen Von Weihnachtsbraten bis Weihnachts-Pizza: Damit können Sie in Halle zu Weihnachten viel Zeit sparen

Ob klassisch oder verrückt - für diesen Weihnachtsbraten müssen Sie nicht selbst in der Küche stehen. Wo Sie noch bis 22. Dezember ihre Gänsekeulen bestellen können, und wer selbst an den Weihnachtsfeiertagen zu Ihnen nach Hause liefert.