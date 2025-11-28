Früher sorgte sie im Krankenhaus für Menschen, heute fängt sie unvergessliche Momente ein. Nancy Seidel aus Aseleben ist beste Hochzeitsfotografin Deutschlands geworden.

Aus Aseleben an die Spitze: Nancy Seidel wird Deutschlands beste Hochzeitsfotografin 2025

Hochzeitsfotografin Nancy Seidel aus Aseleben bei der Übergabe des Awards in Köln.

Aseleben/Köln/MZ. - Als Nancy Seidel beim Finale auf den Bildschirm blickte, glaubte sie zunächst an ein Missverständnis. „Ich war mir sicher, da steht ein anderer Name“, erinnert sie sich. Sekunden später wurde es laut bei den Wedding King Awards in Köln.