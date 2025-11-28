weather starkbewoelkt
  4. Geschichte in jungen Händen: Zangenberg feiert 2026 Jubiläum: Neue Ortschronik entsteht vom Zeitzer Ortsteil

Geschichte in jungen Händen Zangenberg feiert 2026 Jubiläum: Neue Ortschronik entsteht vom Zeitzer Ortsteil

Zwischen alten Fotos, Erzählungen und verblichenen Karten entdecken zwei junge Männer, was ihre Heimat wirklich ausmacht – und warum sie sie niemals verlassen wollen.

Von Margit Herrmann 28.11.2025, 07:00
Mit einer alten Flurkarte und neuen Ideen schreiben Felix Pfauter (li.) und Robin Krämer die Geschichte Zangenbergs fort.
Mit einer alten Flurkarte und neuen Ideen schreiben Felix Pfauter (li.) und Robin Krämer die Geschichte Zangenbergs fort. (Foto: Margit Herrmann)

Zangenberg/MZ. - Wenn Felix Pfauter und Robin Krämer durch die Straßen ihres Heimatortes Zangenberg laufen, sehen sie an jeder Ecke Erinnerungen aus der Kindheit: Fahrradfahren zu den Freunden, Angeln am Teich und lustige Runden bei der Feuerwehr.