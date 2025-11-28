Zwischen alten Fotos, Erzählungen und verblichenen Karten entdecken zwei junge Männer, was ihre Heimat wirklich ausmacht – und warum sie sie niemals verlassen wollen.

Mit einer alten Flurkarte und neuen Ideen schreiben Felix Pfauter (li.) und Robin Krämer die Geschichte Zangenbergs fort.

Zangenberg/MZ. - Wenn Felix Pfauter und Robin Krämer durch die Straßen ihres Heimatortes Zangenberg laufen, sehen sie an jeder Ecke Erinnerungen aus der Kindheit: Fahrradfahren zu den Freunden, Angeln am Teich und lustige Runden bei der Feuerwehr.