Geschichte in jungen Händen Zangenberg feiert 2026 Jubiläum: Neue Ortschronik entsteht vom Zeitzer Ortsteil
Zwischen alten Fotos, Erzählungen und verblichenen Karten entdecken zwei junge Männer, was ihre Heimat wirklich ausmacht – und warum sie sie niemals verlassen wollen.
28.11.2025, 07:00
Zangenberg/MZ. - Wenn Felix Pfauter und Robin Krämer durch die Straßen ihres Heimatortes Zangenberg laufen, sehen sie an jeder Ecke Erinnerungen aus der Kindheit: Fahrradfahren zu den Freunden, Angeln am Teich und lustige Runden bei der Feuerwehr.