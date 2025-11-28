Hans-Hermann Fröde baut Weihnachtskrippen aus Naturmaterial. Zu sehen sind sie in der Alten Elementarschule und in der Stiftskirche Gernrode. Dort können die kleinen Kunstwerke auch ersteigert werden.

Maurermeister wird zum Krippenbauer: Einzigartige Miniaturwelten in Gernrode zu entdecken

Hans-Hermann Fröde baut Weihnachtskrippen aus Naturmaterial. Die Dächer sind aus der Rinde von Platanen gemacht.

Gernrode/MZ. - „Früher habe ich große Häuser gebaut, jetzt baue ich kleine“, sagt Hans-Hermann Fröde. Der Gernröder, Maurermeister im Ruhestand, baut Weihnachtskrippen. Das Baumaterial: alles, was er bei Spaziergängen im Wald so findet, außerdem Verpackungsmaterial aus Papier und Kunststoff.