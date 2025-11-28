Weihnachtskrippen im Harz Maurermeister wird zum Krippenbauer: Einzigartige Miniaturwelten in Gernrode zu entdecken
Hans-Hermann Fröde baut Weihnachtskrippen aus Naturmaterial. Zu sehen sind sie in der Alten Elementarschule und in der Stiftskirche Gernrode. Dort können die kleinen Kunstwerke auch ersteigert werden.
28.11.2025, 07:00
Gernrode/MZ. - „Früher habe ich große Häuser gebaut, jetzt baue ich kleine“, sagt Hans-Hermann Fröde. Der Gernröder, Maurermeister im Ruhestand, baut Weihnachtskrippen. Das Baumaterial: alles, was er bei Spaziergängen im Wald so findet, außerdem Verpackungsmaterial aus Papier und Kunststoff.