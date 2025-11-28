Vorwurf des sexuellen Missbrauchs Nach Missbrauchsvorwurf gegen Lehrer in Halle - Warum bekommt Anwältin keine Akteneinsicht?
Auch der Landtag muss sich mit Missbrauchsvorwurf gegen Lehrer in Halle befassen. Was die Anwältin der betroffenen Schülerin sagt.
28.11.2025, 06:57
Halle (Saale)/MZ. - Jetzt musste sich auch der Landtag von Sachsen-Anhalt mit dem Fall des Lehrers aus Halle beschäftigen, der aktuell wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung Schutzbefohlener vom Dienst freigestellt ist. Das Ministerium für Bildung beantwortete zwar die kleine Anfrage eines Abgeordneten. Die Anwältin der betroffenen Schülerin zeigte sich jedoch gegenüber der MZ überrascht; „Was da gesagt wird, stimmt so nicht.“