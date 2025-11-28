Nach einer Sanierung ist die WC-Anlage am Busbahnhof in Eisleben wieder eröffnet worden. Wie es sonst mit öffentlichen Toiletten aussieht.

Wo man in Eisleben ein stilles Örtchen findet

Die WC-Anlage am Klosterplatz ist nach Sanierung wieder geöffnet.

Eisleben/MZ - Wo kann ich, wenn ich mal muss? Vor dieser dringlichen Frage stehen Bürgerinnen und Bürger, aber auch Touristen regelmäßig in Eisleben. Denn der Zustand der öffentlichen Toiletten ist seit vielen Jahren immer wieder ein heißdiskutiertes Thema. Zumindest am Klosterplatz entspannt sich jetzt die Situation: Die dortige öffentliche WC-Anlage ist nach einer Sanierung wieder eröffnet worden und kann montags bis freitags kostenfrei genutzt werden. Auch am Marktberg plant die Stadt eine Sanierungsmaßnahme.