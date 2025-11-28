Die Modell- und Eisenbahnfreunde aus Bernburg laden am ersten Adventswochenende zu ihrer traditionellen Ausstellung ein. Worauf sich die Besucher freuen dürfen.

Bernburger Modell- und Eisenbahnfreunde stellen aus: Das erwartet die Besucher am Wochenende

Ronald Hoppe präsentiert die Seilbahn, die bei der Modelleisenbahnausstellung in Bernburg gezeigt wird.

Bernburg/MZ - Die Augen der „kleinen und großen Kinder“ werden am 29. und 30. November ab 10 Uhr im Stadtteilhaus in der Raustraße 7 in Bernburg leuchten – zumindest wenn sie Fans alter Dampfrösser und moderner E- und Dieselloks auf Miniaturgleisen verschiedener Spurweiten sind. Die Modell- und Eisenbahnfreunde (MEF) aus der Saalestadt richten am ersten Adventswochenende traditionell ihre Ausstellung aus, die 25 Jahre lang bis zum Jahr 2016 im Kurhaus stattfand. Anfang der 1990er Jahre pilgerten an den beiden Tagen noch über 2.500 Besucher dorthin.