Nach der überraschenden Schließung des Penny-Markts in Roßla gibt es Hoffnung: Die Reparatur des einstutzgefährdeten Dachstuhls startet bald – die Wiedereröffnung könnte vor Weihnachten klappen.

Nach plötzlicher Schließung: Penny in Roßla vor Comeback?

Blick auf das Logo des Penny-Markts in Roßla.

Roßla - Gute Nachricht für die Kunden des geschlossenen Penny-Markts im Südharzer Ortsteil Roßla: Nach Angaben der zuständigen Hausverwaltung in Berlin könnte der Markt möglicherweise noch vor Weihnachten wieder öffnen.