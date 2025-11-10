Discounter in Roßla bleibt vorerst weiter geschlossen. Notwendig sind nach Abgaben des Unternehmens Arbeiten am Dachstuhl des Einkaufsmarkts.

Penny bestätigt statische Probleme am Markt in Roßla - Wie es dort nun weitergeht

Blick auf die Eingangstür des wegen statischer Probleme geschlossenen Penny-Markts in Roßla.

Roßla/MZ. - Nach der Sperrung des Penny-Markts im Südharzer Ortsteil Roßla wird es offenbar einige Zeit dauern, bis in dem Discountmarkt wieder eingekauft werden kann. Die Rewe-Group, zu der Penny gehört, räumte am Montag auf Anfrage statische Probleme an dem Gebäude in der Halleschen Straße 30 ein, in dem die Kette Mieter ist.