Lützen/MZ - Beim frontalen Zusammenstoß zweier Kleintransporter sind am Montagmorgen in Lützen im Burgenlandkreis die beiden Fahrer leicht verletzt worden. Sie mussten vor Ort medizinisch behandelt werden, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Demnach war der Fahrer eines der Wagen in der Schloßstraße aus zunächst ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur abgekommen und mit dem entgegenkommenden Transporter kollidiert. Beide Fahrzeuge seien stark beschädigt worden – es seien jeweils mehrere Airbags ausgelöst worden. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn beseitigen. Wegen der Unfallaufnahme und der Beräumung musste die Schloßstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.