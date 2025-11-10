Die Frauen des Jessener SV 53 gewinnen bei der BSG Aktivist Gräfenhainichen in einem denkbar knappen Spiel mit 26:24. Warum die Frau des Tages trotzdem ein Heidestädter Trikot trägt.

Oberliga-Krimi in Gräfenhainichen - Favorit aus Jessen gewinnt nur knapp

In dieser Szene setzt sich Stephanie Blechschmidt gegen zwei Jessenerinnen durch.

Gräfenhainichen/MZ. - Diese Angelegenheit hatten viele im Vorfeld deutlich klarer erwartet. Denn das Frauen-Handball-Duell in der Oberliga zwischen der BSG Aktivist Gräfenhainichen und dem Jessener SV 53 kommt einem David-gegen-Goliath-Vergleich nahe. Die Jessener Damen, die zu den besten der Liga gehören, aber können das Spiel erst in der vorletzten Minute mit 26:24 für sich entscheiden. Trotzdem trägt die Frau des Tages ein Gräfenhainichener Trikot.