Ende 2026 übernimmt die Länderbahn die S3 sowie die S5 und S5x. Jetzt wurden die neuen Mireo-Züge von Siemens erstmals getestet. Die MZ war dabei, als ein Lokführer seinen neuen Arbeitsplatz inspiziert hat.

Mit Video: So fährt Halles neue S-Bahn: Das soll sie Richtung Leipzig alles besser können

Die neue S-Bahn für Mitteldeutschland vom Typ Mireo drehte auf dem Testring von Siemens jetzt erstmals ihre Runden.

Halle (Saale)/Wegberg/MZ. - Florian Andrä ist mit einer Fotokamera zum Siemens-Prüfzentrum in Wegberg-Wildenrath nahe der niederländischen Grenze gekommen. Es ist das erste Mal, dass der Lokführer der Länderbahn seinen neuen Arbeitsplatz inspizieren kann. Ab Ende 2026 werden die Mireo-Züge im Mitteldeutschen S-Bahn-Netz täglich Zehntausende Fahrgäste befördern, darunter auf der wichtigsten Strecke zwischen Halle und Leipzig.