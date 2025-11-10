Beim bundesweiten Kinderturntag der Sportzwerge von Germania Gernrode wurde Sport zur tierischen Weltreise - mit Fantasie, Bewegung und einem ganz besonderen Maskottchen.

Von Afrika bis Europa: Kleine Sportzwerge auf großer Turnreise in Gernrode

Der Einladung zu dem sportlichen Nachmittag bei den Sportzwergen von Germania Gernrode im Rahmen des bundesweiten Kinderturntages waren viele Mädchen und Jungen gefolgt.

Gernrode/MZ. - Sich recken und dabei nach immer höher hängenden Wäscheklammern greifen, wie eine Giraffe in Afrika, die nach Blättern zupft; von Kasten zu Kasten springen, ohne den Boden zu berühren, wie ein Flughörnchen in Nordamerika, über eine Bank balancieren, ohne die dort aufgestellten Hütchen zu berühren, und dabei schreiten wie ein Storch in Europa: Zu einer tierischen Reise rund um die Welt ist am Samstagnachmittag, 8. November, in die Sporthalle auf dem Hagenberg in Gernrode (Harzkreis) eingeladen worden.