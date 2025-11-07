In Magdeburg startet am 10. November der Prozess nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024. Bei der Amok-Fahrt wurden sechs Menschen getötet, mehrere Hundert verletzt. Nun steht der Täter vor Gericht.

Prozessauftakt in Magdeburg: Taleb A. nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt ab heute vor Gericht

Knapp ein Jahr nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg beginnt am 10. November der Prozess in einem eigens dafür errichteten Gebäude.

Magdeburg/DUR. – Der Magdeburger Weihnachtsmarkt sollte am 20. Dezember 2024 ein Ort voller Freude und Besinnlichkeit sein. Doch an diesem Abend verwandelte sich der viel besuchte Alte Markt in einen Ort der Trauer.

An diesem Tag fuhr der 50-jährige Taleb A. mit einem gemieteten Auto in eine Menschenmenge auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Bei dem Anschlag sind sechs Personen gestorben und mehr als 300 verletzt worden.

10. November: Liveticker vom Prozessauftakt

Fast ein Jahr nach dem Anschlag beginnt der Prozess gegen den Täter aus Saudi-Arabien. Ab Montag, dem 10. November, muss er sich bei 46 Terminen in der angemieteten Nebenstelle des Landgerichts am Jerichower Platz verantworten. Mehr als 140 Nebenkläger nehmen an dem Prozess teil.

Prozessbeobachter werden aus ganz Deutschland und Europa in Magdeburg erwartet

Für den am Montag in der Landeshauptstadt beginnenden Prozess gegen den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt haben sich rund 160 Journalisten, Techniker und Kameraleute akkreditieren lassen. Sie arbeiten für mehr als 50 Zeitungen, TV- und Rundfunkstationen sowie verschiedenen Nachrichtenagenturen. Das sagte Landgerichtssprecher Christian Löffler auf Nachfrage.

Grauer Riese für den Mega-Prozess in Magdeburg

Aufgrund der vielen Betroffenen reicht für den Prozess gegen Taleb A. keiner der regulären Gerichtssäle in Sachsen-Anhalt. Innerhalb von drei Monaten hat eine Spezialfirma für Leichtbauhallen aus Limburg (Hessen) daher Sachsen-Anhalts größten Gerichtssaal auf die Grünfläche an den Magdeburger Ministerien im Osten der Stadt gebaut. Wir durften ihn vorab besichtigen.

Amokläufer oder Terrorist: Wer ist Taleb A.?

Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt sind viele Fragen offen. Der Prozess soll Antworten zu Taleb A. finden. Vieles deutet auf ein persönliches Rachemotiv hin – auch politische Beweggründe sind aber nicht ausgeschlossen.

War der Anschlag von Magdeburg doch ein rechtsextremer Terrorakt?

Wie ist der anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt einzustufen? War es eine Amokfahrt oder doch ein Terrorakt? Zu diesem Schluss kommt zumindest eine Analyse, erstellt von der Fachstelle für Gewalt- und Radikalisierungsprävention Sachsen-Anhalt „Salam“ in Halle, um den Sozial- und Islamwissenschaftler Hans Goldenbaum.

Chronik: Die Amokfahrt auf dem Weihnachtsmarkt und was in den Monaten danach geschah

Am 20. Dezember 2024 fuhr der 50-jährige Taleb A. mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Dabei tötete er sechs Menschen und verletzte fast 300. Eine Chronik der Ereignisse nach dem Anschlag.

Wie der Anschlag ablief: Drei tödliche Minuten in Magdeburg

Es sind am Ende drei Minuten, die nicht nur das Leben Hunderter Weihnachtsmarktbesucher für immer verändern werden: Um 19.02 Uhr rollt der schwarze BMW X3 des seit 2006 in Deutschland lebenden Taleb A. in der Ernst-Reuter-Allee/Ecke Breiter Weg an die dortige Fußgängerampel heran.

Unsere Kollegen haben am tag danach den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt rekonstruiert. Wie Augenzeugen und Ermittler den Fall nachzeichnen.