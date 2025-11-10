Schlittschuhspaß im Burgenlandkreis „Naumburg on Ice“ geht in nächste Runde: Eisbahn-Aufbau auf dem Marktplatz ist gestartet
Schlittschuhfans aufgepasst! Auf dem Naumburger Marktplatz wird die Eisbahn errichtet. Wann es endlich losgeht und welches Turnier dort veranstaltet wird.
10.11.2025, 16:35
Naumburg - Die Vorfreude ist groß, denn auch in diesem Jahr wird in Naumburg wieder die Eisbahn „Naumburg on Ice“ auf dem Marktplatz aufgebaut. Es herrscht reges Treiben, damit bis zur Eröffnung alles fertig ist.