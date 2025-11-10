weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Schlittschuhspaß im Burgenlandkreis: „Naumburg on Ice“ geht in nächste Runde: Eisbahn-Aufbau auf dem Marktplatz ist gestartet

Schlittschuhfans aufgepasst! Auf dem Naumburger Marktplatz wird die Eisbahn errichtet. Wann es endlich losgeht und welches Turnier dort veranstaltet wird.

Von Margarete Arendt 10.11.2025, 16:35
In diesem Jahr sorgen Herrnhuter Sterne für das passende Ambiente auf der Naumburger Eisbahn.
In diesem Jahr sorgen Herrnhuter Sterne für das passende Ambiente auf der Naumburger Eisbahn. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg - Die Vorfreude ist groß, denn auch in diesem Jahr wird in Naumburg wieder die Eisbahn „Naumburg on Ice“ auf dem Marktplatz aufgebaut. Es herrscht reges Treiben, damit bis zur Eröffnung alles fertig ist.