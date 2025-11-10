Die Geschäftsstraße gilt als die schönste in Naumburg. Jetzt hat hier der renommierte Immobilienmakler Engel&Völkers einen Shop errichtet. Neuigkeiten gibt’s aus der „Vital-Lounge“.

Begehrtes Pflaster Steinweg - jetzt ist auch Engel&Völkers da

Flaniermeile zum Naumburger Dom: der Steinweg. Jetzt ist hier auch Engel&Völkers mit einem Shop ansässig.

Naumburg. - Mit Blick auf den Dom ist Naumburgs Steinweg wohl nicht nur die schönste Geschäftsstraße der Stadt, sondern wohl auch die begehrteste. Die Eröffnung eines Shops des weltweit tätigen wie renommierten Immobilienmaklers Engel & Völkers jedenfalls spricht dafür. Zwar hat die Saxonia Metropol GmbH als Lizenzpartner mit Sitz in Leipzig dafür noch nicht groß die Werbetrommel gerührt, doch ist das in den letzten drei Monaten eingerichtete Büro für jedermann offen.