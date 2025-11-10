Erneut ist die Woche mit einem Fahrzeugzeubrand im Bernburger Stadtteil Waldau gestartet. Die Polizei sucht nun nach einem Mann und bittet um Hinweise.

Bernburg/MZ. - Erneut ist am frühen Montagmorgen im Bernburger Stadtteil Waldau ein Pkw in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand des Fahrzeugs gegen 3.10 Uhr in der Zeppelinstraße gemeldet.

Eine Zeugin hatte einen lauten Knall vernommen und hatte nachgesehen und den brennenden Pkw bei der Rettungsleitstelle gemeldet. Hierbei bemerkte sie eine männliche Person, die zu diesem Zeitpunkt unterwegs in Richtung Schäferberg war. Sie wurde als 1,70 bis 1,75 Meter groß, mit dunklen Haaren und einer schwarzen Lederjacke beschrieben. Er war etwa 30 Jahre alt und senkte den Kopf, als er die Zeugin bemerkte. Ein weiterer Zeuge hatte den Brand ebenfalls bemerkt und mit einem Gartenschlauch sofort mit den Löscharbeiten begonnen. Die Feuerwehr erschien wenig später mit einem Fahrzeug und sechs Kameraden am Brandort und konnte die Löscharbeiten erfolgreich beenden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Im Rahmen der Umfeldermittlungen konnte die beschriebene Person nicht mehr festgestellt werden. Ob es sich hierbei um einen möglichen Tatverdächtigen handelt ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Hinweise zu der Person nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter 03471/3790 entgegen.