Im Landkreis Wittenberg häufen sich Fälle von „Hundemalaria“. Die Krankheit wird durch Zecken übertragen. Für Hunde kann ein Biss tödlich enden. Wie Halter ihre Tiere schützen können.

Hundetrainer Oliver Kluge aus Nudersdorf mit seiner Schweizer Sennenhündin Elli. Kluge betreibt seit mehreren Jahren eine mobile Hundeschule, in der er alltagsnahe Trainings und Verhaltenstherapien anbietet. Als Elli an Hundemalaria erkrankte, wurde er selbst zum Betroffenen und will nun andere Hundehalter für die Gefahr sensibilisieren.

Nudersdorf/MZ. - Elli ist eigentlich kaum zu bremsen, wenn es umsFressen geht. Doch an diesem einen Morgen rührt sie ihr Futter nur zögerlich an. Wenige Minuten später erbricht sich die achtjährige Schweizer Sennenhund-Dame; und das immer wieder – über Stunden hinweg. „Ich dachte zuerst an eine Magendrehung“, erinnert sich ihr Besitzer, Hundetrainer Oliver Kluge aus Nudersdorf. „Aber dann ging das rapide bergab. Sie hat im Halbstundentakt gebrochen, war völlig schlapp, gleichzeitig aber auch unruhig.“ Gegen Abend kommt dann noch Blut im Erbrochenen hinzu.