Unfall sorgt am frühen Freitagnachmittag für Behinderungen in Jessen. Fahrzeuge können aber wechelseitig auf einer Fahrbahn passieren.

Möhrentrecker verkeilt sich mit Anhänger auf der B 187 in Jessen

Unmittelbar an einer der beiden Einfahrten zum Jessener Edeka-Markt stellte sich dieser Traktor quer auf den Straßenrand.

Jessen/MZ - Weil ein Pkw-Fahrer vor ihm bremste, um auf den Parkplatz am Edeka-Markt einzubiegen, bremste auch der Fahrer dieses Traktors. Doch die schwer mit Möhren beladenen Hänger schoben das Gefährt noch weiter, wodurch der Traktor von der Rehainer Straße in Jessen abkam. So schilderte die Polizei den Unfall, der am Freitag gegen 14 Uhr geschah. Personen wurden dabei nicht verletzt.