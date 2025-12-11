Mehrere Körperverletzungen im Herbst Wie gefährlich ist der Wittenberger Arsenalplatz wirklich?
Unter den Einheimischen gilt der Platz vor dem Einkaufszentrum in Wittenbergs Innenstadt oft als gefährlich. Zuletzt hat es dort wieder mehrere Gewalttaten gegeben. Was die Polizei sagt.
Wittenberg/MZ. - Der Wittenberger Arsenalplatz gilt seit Jahren als Kriminalitätsschwerpunkt. Zuletzt – so hört man es häufig in der Stadt – sei es sogar noch schlimmer geworden. Als die CDU/FDP-Fraktion im Stadtrat im März forderte, dort eine Waffenverbotszone einzuführen, mehr Streifen von Polizei und Ordnungsamt anzuweisen und Videoüberwachung aufzubauen, häuften sich in der Redaktion die Anrufe. Einhelliger Tenor: Nach Einbruch der Dunkelheit kann man sich dort nicht mehr hintrauen. Doch stimmt der subjektive Eindruck? Hat die Kriminalität dort wirklich zugenommen?