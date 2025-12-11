Unter den Einheimischen gilt der Platz vor dem Einkaufszentrum in Wittenbergs Innenstadt oft als gefährlich. Zuletzt hat es dort wieder mehrere Gewalttaten gegeben. Was die Polizei sagt.

Wittenberg/MZ. - Der Wittenberger Arsenalplatz gilt seit Jahren als Kriminalitätsschwerpunkt. Zuletzt – so hört man es häufig in der Stadt – sei es sogar noch schlimmer geworden. Als die CDU/FDP-Fraktion im Stadtrat im März forderte, dort eine Waffenverbotszone einzuführen, mehr Streifen von Polizei und Ordnungsamt anzuweisen und Videoüberwachung aufzubauen, häuften sich in der Redaktion die Anrufe. Einhelliger Tenor: Nach Einbruch der Dunkelheit kann man sich dort nicht mehr hintrauen. Doch stimmt der subjektive Eindruck? Hat die Kriminalität dort wirklich zugenommen?