Wittenberg/MZ. - Die CDU-Fraktion im Wittenberger Stadtrat will die Sicherheit an „besonders auffälligen Brennpunkten“ wie dem Arsenalplatz verbessern. Dort hatte es immer wieder Straftaten gegeben. In mindestens zwei Fällen endeten Auseinandersetzungen in den vergangenen Jahren sogar tödlich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.