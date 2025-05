Quedlinburg/MZ. - Nachwuchskicker aus Grundschulen der Region sind wieder gefordert: beim Vorrundenturnier der Stadtwerke Quedlinburg zum Energy-M-Cup 2025.

Das Fußballturnier findet am kommenden Dienstag, 13. Mai, statt; es beginnt um 9 Uhr auf dem Sportplatz an der Lindenstraße in Quedlinburg. Antreten werden Mannschaften mit Dritt- und Viertklässlern von sieben Grundschulen. Teams stellen die Integrationsgrundschule „Am Kleers“, die Neustädter Grundschule, die Grundschule „Am Heinrichsplatz“ und die Marktschule – alle Quedlinburg –, die Freie Ganztagsschule Neinstedt, die Grundschule Westerhausen und die Grundschule „Weißer Garten“ Harzgerode. Gespielt wird zunächst in zwei Staffeln, wobei in diesen Vorrunden jede Mannschaft gegen jede antritt und so die Staffelsieger bzw. -platzierungen ermittelt werden.

Turnier der Stadtwerke Quedlinburg: Wofür sich der Sieger qualifiziert

Nach der Mittagspause stehen dann die beiden Halbfinalspiele, die Partien um Platz drei und Platz fünf auf dem Programm sowie abschließend das Finale, in dem die Siegermannschaft der Region Quedlinburg ermittelt wird. Diese qualifiziert sich für das Finalturnier und kämpft dort mit den Vorrundensiegern der Turniere der weiteren Energy-M-Partner – das sind die Stadtwerke in Aschersleben, Bernburg, Hettstedt, Eisleben, Merseburg und Weißenfels – um den Sieg der Saison sowie darum, den Wanderpokal mit nach Hause nehmen zu können.