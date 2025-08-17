Jugendliche verletzt Messer im Spiel: Schlägerei bei Erlebnisnacht am Arsenalplatz in Wittenberg
Mehrere Jugendliche werden bei einer Schlägerei am Arsenalplatz in Wittenberg verletzt. Ein Messer soll im Spiel gewesen sein. Was die Polizei bislang zu den Hintergründen sagt.
Aktualisiert: 17.08.2025, 15:30
Wittenberg/MZ. - Am Rande der Erlebnisnacht in Wittenberg kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen. Entsprechende Informationen der Mitteldeutschen Zeitung bestätigt am Sonntag die Sprecherin der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, Doreen Wendland.