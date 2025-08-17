weather wolkig
  4. Messer im Spiel: Schlägerei bei Erlebnisnacht am Arsenalplatz in Wittenberg

Mehrere Jugendliche werden bei einer Schlägerei am Arsenalplatz in Wittenberg verletzt. Ein Messer soll im Spiel gewesen sein. Was die Polizei bislang zu den Hintergründen sagt.

Von Marcel Duclaud Aktualisiert: 17.08.2025, 15:30
Die Polizei war Samstagabend in Wittenberg im Einsatz
Die Polizei war Samstagabend in Wittenberg im Einsatz (Foto: dpa)

Wittenberg/MZ. - Am Rande der Erlebnisnacht in Wittenberg kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen. Entsprechende Informationen der Mitteldeutschen Zeitung bestätigt am Sonntag die Sprecherin der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, Doreen Wendland.