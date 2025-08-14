weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Freizeit in der Lutherstadt: Wittenberger Erlebnisnacht: Das wird in diesem Jahr geboten

Die 21. Wittenberger Erlebnisnacht steht kurz bevor. Worauf Besucher gespannt sein können, was es Neues gibt und wie viel in diesem Jahr die Eintrittsbändchen kosten.

Von Corinna Nitz Aktualisiert: 14.08.2025, 17:40
Wahrzeichen der Wittenberger Erlebnisnacht – hier zu sehen 2024 – ist der Feuervogel.
Wahrzeichen der Wittenberger Erlebnisnacht – hier zu sehen 2024 – ist der Feuervogel. (Foto: Charakterklasse/ Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH)

Wittenberg/MZ. - Für die Wittenberger Erlebnisnacht läuft der Countdown. Nur noch bis einschließlich 15. August können im Vorverkauf jene Bändchen erworben werden, die Nachtschwärmern Zutritt zu den Erlebnisorten sichern.