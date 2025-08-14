Freizeit in der Lutherstadt Wittenberger Erlebnisnacht: Das wird in diesem Jahr geboten
Die 21. Wittenberger Erlebnisnacht steht kurz bevor. Worauf Besucher gespannt sein können, was es Neues gibt und wie viel in diesem Jahr die Eintrittsbändchen kosten.
Aktualisiert: 14.08.2025, 17:40
Wittenberg/MZ. - Für die Wittenberger Erlebnisnacht läuft der Countdown. Nur noch bis einschließlich 15. August können im Vorverkauf jene Bändchen erworben werden, die Nachtschwärmern Zutritt zu den Erlebnisorten sichern.