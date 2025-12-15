Wie andernorts auch hat sich in Alsleben immer wieder Abfall an vollen Altkleider-Containern gesammelt. Jetzt hat man sich zu einer ungewöhnlichen Lösung entschieden.

Wie eine Kamera in Alsleben Müllsünder abschrecken soll

Momentan liegt kein Müll am Container, an dem auch noch die Plakate zu sehen sind, die darüber aufklären, was hier rein darf.

Alsleben/Ilberstedt/MZ. - Altkleidercontainer quellen über, auf dem Boden stapeln sich Tüten und Säcke. Oft landet auch Müll bei der Altkleidersammlung, der eigentlich woanders hingehört. Ein Problem, das es vielerorts seit Monaten gibt. Auch in Alsleben an der Feldstraße gegenüber dem Floristik-Fachgeschäft Casa Flora sammelte sich immer wieder der Müll.