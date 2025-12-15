Grundstücke in Teuchern Investoren gesucht: Teuchern verkauft seine Immobilien
Teuchern will sich von einem Teil seiner kommunalen Immobilien trennen. Für welche Objekte jetzt Investoren gesucht werden sollen und was die Gründe für diesen Schritt sind.
15.12.2025, 06:00
Teuchern - Einst war es das imposanteste Haus am Platz. Doch der einstige Glanz ist längst verblasst. Seit Jahren steht das Zentral-Gebäude am Teucherner Markt leer, verfällt zusehends. Jetzt will die Stadt das Objekt verkaufen – zusammen mit einer Reihe von weiteren Immobilien, die sich im Besitz der Stadt befinden. Den notwendigen Beschluss dafür hat der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung gefasst.