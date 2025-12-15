weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Grundstücke in Teuchern: Investoren gesucht: Teuchern verkauft seine Immobilien

Grundstücke in Teuchern Investoren gesucht: Teuchern verkauft seine Immobilien

Teuchern will sich von einem Teil seiner kommunalen Immobilien trennen. Für welche Objekte jetzt Investoren gesucht werden sollen und was die Gründe für diesen Schritt sind.

Von Meike Ruppe-Schmidt 15.12.2025, 06:00
Das Zentral-Gebäude am Teucherner Marktplatz steht seit vielen Jahren leer und soll verkauft werden.
Das Zentral-Gebäude am Teucherner Marktplatz steht seit vielen Jahren leer und soll verkauft werden. Foto: Meike Ruppe-Schmidt

Teuchern - Einst war es das imposanteste Haus am Platz. Doch der einstige Glanz ist längst verblasst. Seit Jahren steht das Zentral-Gebäude am Teucherner Markt leer, verfällt zusehends. Jetzt will die Stadt das Objekt verkaufen – zusammen mit einer Reihe von weiteren Immobilien, die sich im Besitz der Stadt befinden. Den notwendigen Beschluss dafür hat der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung gefasst.