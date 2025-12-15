Teuchern will sich von einem Teil seiner kommunalen Immobilien trennen. Für welche Objekte jetzt Investoren gesucht werden sollen und was die Gründe für diesen Schritt sind.

Das Zentral-Gebäude am Teucherner Marktplatz steht seit vielen Jahren leer und soll verkauft werden.

Teuchern - Einst war es das imposanteste Haus am Platz. Doch der einstige Glanz ist längst verblasst. Seit Jahren steht das Zentral-Gebäude am Teucherner Markt leer, verfällt zusehends. Jetzt will die Stadt das Objekt verkaufen – zusammen mit einer Reihe von weiteren Immobilien, die sich im Besitz der Stadt befinden. Den notwendigen Beschluss dafür hat der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung gefasst.