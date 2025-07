Im August gibt es drei städtische Veranstaltungen rund um Musik, Kunst und Kultur. Was die Wittenberger erwartet, was sich ändert und worauf sie sich freuen dürfen.

Was man im August 2025 in Wittenberg erleben kann

Wittenberg/MZ. - Mit drei Veranstaltungen rund um Kunst, Kultur und Musik bietet die Lutherstadt in diesem Sommer Zerstreuung. Wieder wird zur blauen Stunde an den Schwanenteich geladen, dieses Mal mit einem anderen musikalischen Twist, wieder werden die Kunstwerke der vom Künstler Yadegar Asisi initiierten Mitmach-Aktion „Eine Stadt zeichnet“ präsentiert und wieder wird zur Erlebnisnacht zwischen Panorama und Schlosskirche geladen. Was in diesem Jahr bei den drei Veranstaltungen im August geboten wird.