Ein Wochenende voller Nostalgie und Gemeinschaft: Warum Trabi-Freunde aus ganz Deutschland zu Gast in Mügeln sind und was dem Publikum geboten wird.

Freizeitgelände in Mügeln wird Bühne für Oldtimer und Familienfreude

DDR-Kultautos in Mügeln

Vereinsvorsitzender Robin Kunicke (rechts) spricht mit Stefan Höppner aus Rostock, der bereits am Dienstag zum zweiten Treffen des Vereins Trabant-Familie Ostdeutschland in Mügeln angereist ist.

Mügeln/MZ. - Das Freizeitgelände in Mügeln hat sich gefüllt. „Heute ist der Hauptanreisetag“, sagt am Donnerstag Robin Kunicke, Vorsitzender des Vereins Trabant-Familie Ostdeutschland. Er und seine Mitstreiter freuen sich auf ein familiäres Treffen mit Gleichgesinnten, lockeren Gesprächen und Erfahrungsaustausch. Zudem sind Interessierte aus allen Himmelsrichtungen willkommen. Der noch junge Verein, 2023 gegründet, richtet in Mügeln sein zweites Familientreffen aus.