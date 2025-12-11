Trotz einer Onlinepetition von Eltern hat die Stadt Arnstein an den Versetzungsplänen dreier Erzieherinnen aus der Kita „Villa Kunterbunt“ in Sandersleben (Anhalt) festgehalten. Was hat sich zwei Monate danach vor Ort verändert?

Nach Versetzung von Erzieherinnen in Sandersleben (Anhalt): Wie Kita-Leiterin und Eltern die neue Situation einschätzen

Die Kita „Villa Kunterbunt“ in Sandersleben (Anhalt) sorgte Ende September für Schlagzeilen, als Eltern mit einer Onlinepetition gegen die Versetzung von Erzieherinnen demonstrierten.

Sandersleben (Anhalt)/MZ - Gut zweieinhalb Monate sind vergangen, seit aus der Kita „Villa Kunterbunt“ in Sandersleben (Anhalt) drei Erzieherinnen von der Stadtverwaltung versetzt und eine neue Leiterin eingesetzt wurden. „Ich wurde sowohl von den Erzieherinnen als auch von den Eltern sehr gut empfangen. Und ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind“, zieht Constanze Bartels ihr erstes Fazit. Sie hatte bisher die Leitung des Arnstedter Kinderstübchens inne und ist nun auch in der „Villa Kunterbunt“ verantwortlich.