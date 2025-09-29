In Sandersleben (Anhalt) haben Eltern eine Onlinepetition gestartet, um gegen die Versetzung von Erzieherinnen der Kita „Villa Kunterbunt“ zu protestieren. Was die Stadtverwaltung sagt.

„Weil das Wohl der Kinder absoluten Vorrang hat“: Eltern starten Protestaktion in Sandersleben (Anhalt)

Drei Erzieherinnen der Kita „Villa Kunterbunt“ in Sandersleben (Anhalt) sollen versetzt werden.

Sandersleben/MZ. - Unter den Eltern und Kindern im Arnsteiner Ortsteil Sandersleben (Anhalt) herrscht derzeit viel Aufregung. Grund ist die geplante Versetzung dreier Erzieherinnen aus der Kita „Villa Kunterbunt“. Die Versetzung soll bereits zum 1. Oktober vollzogen werden.