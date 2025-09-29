In einem Einkaufsmarkt in der Dieselstraße in Halle haben vier Männer Waren im Wert von mehr als 1.100 Euro gestohlen. Die Polizei geht von Bandenkriminalität aus. Wer kann Hinweise auf die Tatverdächtigen geben?

Halle (Saale). – Die Polizei Halle ermittelt derzeit gegen vier unbekannte Männer wegen Bandendiebstahls. Sie sollen bereits am 26. September 2024 gegen 16.44 Uhr Waren im Wert von über 1100 Euro aus einem Einkaufsmarkt in der Dieselstraße entwendet haben.

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei Videoaufnahmen der mutmaßlichen Täter aus der betroffenen Filiale sichern. Mit diesen sucht die Polizei nun nach den mutmaßlichen Dieben.

Wer Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Personen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/2242000 beim Polizeirevier Halle zu melden.