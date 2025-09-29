Am Sonnabend fand das zweite Straßenfest im Herrmannsgarten statt. Es hat gerade das junge Publikum angelockt.

Von wegen Problemkiez: So bunt war das Straßenfest im Weißenfelser Herrmannsgarten

Sindy Krause, gebürtige Weißenfelserin, schminkte beim Straßenfest in Herrmannsgarten viele Kinder gemeinsam mit ihrer Schwester. Dafür war die gebürtige Weißenfelserin eigens aus NRW angereist.

Weißenfels - Wie vielen Kindern sie beim Schminken Farbe ins Gesicht gezaubert hat, das kann Sindy Krause (38) gar nicht genau sagen. Es waren nicht wenige. Für das Straßenfest im Herrmannsgarten ist sie am Samstag eigens aus Nordrhein-Westfalen in ihre alte Heimat nach Weißenfels zurückgekehrt, um dort mit ihrer Schwester Kindern eine Freude zu machen