Am Sonntag ist es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brand im Postverteilzentrum in der Silberhöhe in Halle gekommen. Dabei wurden ein siebenjähriger Junge und ein Feuerwehrmann verletzt.

Halle/Saale - Am frühen Sonntagabend (28. September 2025) war eine dicke schwarze Rauchwolke über dem Stadtteil Silberhöhe in Halle zu sehen. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es gegen 18 Uhr in der Querfurter Straße / Anhalter Platz zu einem Brand im Postverteilzentrum der Deutschen Post.

Demnach war im Dachbereich des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand wurden zwei Personen verletzt, darunter ein sieben Jahre alter Junge, welcher zur Tatzeit in der Nähe gespielt hatte, sowie ein Feuerwehrmann. Beide sollen giftige Rauchgase eingeatmet haben und wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Kanena und Ammendorf sowie der Berufsfeuerwehr Südwache und der Hauptwache im Einsatz.

Brand in Postverteilzentrum Silberhöhe: Zahlreiche Briefe und Pakete beschädigt

Die Ursache für den Brand ist bislang noch unklar, die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Im Umfeld des Postverteilzentrums kam es im Verlauf des weiteren Abends zu Unratbränden. Zudem steht am Gebäude des Postverteilzentrums aktuell ein Gerüst, welches für Bauarbeiten benötigt werde.

Das Ausmaß des Schadens sei derzeit noch unbekannt. Ob der Brand Auswirkungen auf den Betrieb des Verteilzentrums hat, ist ebenfalls noch unklar. Es sollen durch das Feuer zahlreiche Briefe und Pakete beschädigt worden sein.