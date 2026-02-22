In der Nacht zu Sonntag werden zwei Männer mit Stichverletzungen am Hauptbahnhof in Gera gefunden. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Gera - Zwei Männer sind am Hauptbahnhof Gera mit Stichverletzungen gefunden worden. Wie die Landeseinsatzzentrale mitteilte, kamen der 30-Jährige und der 40-Jährige in der Nacht zu Sonntag schwer verletzt ins Krankenhaus. Nach offiziellen Angaben schweben sie nicht in Lebensgefahr. Was vorgefallen ist, sei derzeit unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, hieß es.