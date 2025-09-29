Brennende Häuser, Massenkarambolage und Elektriker in Not: Kameraden der Feuerwehren aus Peine und Aschersleben trainieren bei einem gemeinsamen 24-Stunden-Dienst für den Ernstfall.

Auf wie viele Arten kann man ein Auto öffnen, um eingeklemmte Menschen herauszuholen? Die Kameraden aus Aschersleben und Peine haben es ausgetestet.

Aschersleben/MZ - Was für ein Bild: Die Straße zwischen Aschersleben und Welbsleben ist am Sonnabendvormittag voll gesperrt. Auf dem Asphalt und dem Acker sind die Trümmerteile gleich mehrerer Autos verteilt, die ineinandergekracht sein müssen. Sieben Verletzte, drei davon sind noch in den Autowracks eingeschlossen. Unter einem der brennenden Fahrzeuge liegt sogar ein Fahrradfahrer. Gott sei Dank ist es aber nur eine Übung, die die Ascherslebener Feuerwehr in ihrem 24-Stunden-Dienst gemeinsam mit der Wehr aus ihrer Partnerstadt Peine absolviert. Eine von vielen an diesem Tag.