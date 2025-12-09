Dem deutschen Mittelstand gehen die Fachkräfte aus. Mit Blick auf die zahlreichen, über Jahrzente spezialisierten Mitarbeiter, die in absehbarer Zeit in Rente gehen, setzt der Walzenhersteller PM Tec aus Merseburg nun auf einen Roboter. Was die Spezialanfertigung alles kann und warum sie für die Mitarbeiter eine enorme Entlastung ist.

„Unsere sehr guten Fachkräfte, die jetzt Mitte 50 sind, bekommen wir in 15 Jahren nicht mehr“ - Walzenbauer PM Tec aus Merseburg setzt auf Robotik

Praktisch „in jedem Winkel der Welt“ kommen die Walzen von PM Tec zum Einsatz, erzählt Geschäftsführer Alexander Weber, etwa bei Samsung in Südkorea.

Merseburg/MZ. - Es ist eine ganz besondere und – gemessen an den Beschaffungskosten – auch eine ganz besonders teure Arbeitskraft, die seit Anfang des Jahres in den Produktionshallen des Merseburger Walzenherstellers PM Tec zum Einsatz kommt. Der neue „Mitarbeiter“ wird derzeit noch geschult und arbeitet in den normal besetzten Schichten unter Betreuung eines Facharbeiters, perspektivisch könnte er aber ganz allein arbeiten.