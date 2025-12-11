Schüler beschädigen mutwillig die Spülung auf der Toilette. Schulleiter muss handeln und schließt die Toilette bis Weihnachten. Was in Reuden passiert ist.

Randale an der Reudener Schule: Warum Jungen jetzt auf ein Dixi-Klo gehen müssen

Auf der Jungentoilette wurden die Toiletten schwer beschädigt.

Reuden/MZ. - Randale und Vandalismus in der Sekundarschule Elsteraue nehmen immer drastischere Formen an. „Jetzt reicht es. Aus diesem Grund habe ich die Jungen-Toiletten gesperrt und es sollen zwei Dixi-Klos auf dem Schulhof aufgestellt werden“, sagt Schulleiter Dirk Zschornak bei seinem Anruf bei der MZ.