Der Chemiekonzern Lyondell-Basell hat angekündigt sein erst im Vorjahr erworbenes Werk in Merseburg zu schließen. Stadt und Land trifft das unerwartet. OB Müller-Bahr kündigt Gespräche mit der Geschäftsführung an und hat zugleich einen Verdacht.

Lyondell-Basell hatte das APK-Werk in Merseburg erst im August 2024 gekauft. Nun soll das Werk geschlossen werden. Merseburgs Oberbürgermeister hat einen bösen Verdacht.

Merseburg/MZ. - Die Nachricht hat nicht nur bei Sven Czekalla (CDU) für Frust gesorgt: „Ich bin sauer“, erklärte der für Merseburg zuständige Landtagsabgeordnete ob der Ankündigung des Chemiekonzerns Lyondell-Basell (LYB), seinen Standort in Merseburg zu schließen. „Wir haben APK immer den roten Teppich ausgerollt, sei es über die Wirtschaftsförderung oder das Land. Es wurde immer Unterstützung bei der Standortentwicklung angeboten.“