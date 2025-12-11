Durch einen Lkw-Unfall auf der A36 bei Quedlinburg sind lebendige Hühner entkommen. Die Autobahn ist zwischen Quedlinburg-Mitte und Thale in Richtung Braunschweig gesperrt.

Wegen eines Unfalls auf der A36 bei Quedlinburg laufen derzeit Tausende Hühner auf der Autobahn herum.

Quedlinburg. - Tausende Hühner sind am Donnerstagmorgen bei einem Lkw-Unfall auf der A36 im Landkreis Harz entkommen. Die Tiere laufen nun bei Quedlinburg auf und neben der Autobahn frei herum, wie der Verkehrs- und Autobahndienst Magdeburg mitteilte.

Zuvor war Angaben zufolge ein mit den Vögeln beladener Lastwagen aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw sei infolgedessen auf die Seite gekippt.

Dabei verlor er seine 15 Tonnen schwere Ladung: lebendige Hühner. Die Tiere müssten nun durch das Veterinäramt eingefangen werden, heißt es weiter.

Der 57-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, teilt die Polizei mit. Er habe sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien können.

Für die anlaufenden Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Goslar zwischen den Anschlussstellen Quedlinburg-Mitte und Quedlinburg-Ost voll gesperrt werden. Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen sei bis in die Mittagsstunden zu rechnen.