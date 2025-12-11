Schon wieder Ersatzbusse statt Züge: Eine Routineprüfung deckt gefährliche Mängel auf. Wie lange die Sperrung dauert, ist noch offen.

Pendler zwischen Zittau und Ebersbach müssen erneut umplanen: Wegen Mängeln an einer Brücke ist das Gleis gesperrt, Busse ersetzen die Züge. (Symbolbild)

Zittau - Der Zugverkehr zwischen Dresden und Zittau ist erneut wegen einer maroden Brücke gestört. Betroffen ist laut Bahn der Abschnitt zwischen Zittau und Ebersbach. Nach Angaben der Stadt wurden im Rahmen einer Routineprüfung Mängel an einer Brücke im Zittauer Stadtgebiet festgestellt. Weil eine Gefahr für den Bahnverkehr nicht ausgeschlossen werden konnte, sei das Gleis daraufhin am Donnerstagnachmittag für den Bahnverkehr gesperrt worden, so Stadt-Sprecher Kai Grebasch.

Laut Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn verkehren auf der Linie RE2 Busse im Schienenersatzverkehr. Die Linie RB61 endet ab sofort vorzeitig in Ebersbach. Pendler und Bahnreisende müssen sich auf Verzögerungen und Einschränkungen einstellen.

Derzeit sei unklar, wie lange die Gleissperrung andauern werde, so Grebasch. Im Rahmen eines Vor-Ort-Termins solle am Freitagmorgen geklärt werden, inwieweit die Brücke bis zu einem unvermeidlichen Abriss so gesichert werden könne, dass der Zugverkehr weiter stattfinden kann. Das Bauwerk sei für den Straßenverkehr eher unbedeutend und verbinde das Zittauer Stadtgebiet mit einer Kleingartenanlage, so Grebasch weiter. Es gebe bereits Pläne für eine alternative Anbindung.

Bereits im Juli war es auf der Strecke zu ähnlichen Einschränkungen und Ausfällen gekommen. Grund dafür war damals eine marode Brücke in Mittelherwigsdorf.