Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben in der Bundesliga die vierte Niederlage nacheinander kassiert. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore musste sich vor heimischer Kulisse den Würzburg Baskets deutlich mit 67:86 (32:42) geschlagen geben. Corey Davis Jr. und Kevin Yebo waren vor 4.436 Zuschauern mit jeweils 20 Punkten die besten Werfer der Niners.

Chemnitz geriet schnell mit 0:6 in Rückstand und offenbarte große Probleme mit dem schnellen Umschaltspiel der Gäste, die sich bis zum Ende des ersten Viertels eine komfortable 27:13-Führung erspielten. In der Folge steigerten sich die Gastgeber in der Defensive deutlich und fanden im Angriff ihre Treffsicherheit von der Dreierlinie wieder. So kämpfte sich Chemnitz bis auf 29:33 (17. Minute) heran, ließ dann aber wieder abreißen.

Nach dem Wechsel rissen die Würzburger die Partie vehement an sich. Sie dominierten beim Rebound und ließen den Ball deutlich besser laufen als die verunsicherten Chemnitzer. Bis zum Ende des dritten Viertels zogen die Gäste vorentscheidend auf 65:42 davon. Im Schlussabschnitt gelang den Niners noch etwas Ergebniskosmetik.