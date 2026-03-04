Bei Union Berlin ist ein Abwehrspieler wieder voll dabei. Offen ist, ob er es in den Kader beim Heimspiel gegen Werder schafft.

Berlin - Abwehrspieler Josip Juranovic hat vier Tage vor dem nächsten Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Werder Bremen erstmals wieder voll am Teamtraining von Union Berlin teilgenommen.

Der Kroate Juranovic war in dieser Saison von mehreren Verletzungen zurückgeworfen worden. Erst fünf Einsätze stehen zu Buche. Zuletzt hatte Juranovic bei der 0:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund am 24. Januar mitgewirkt, ehe er erneut aussetzen musste.

Gegen Bremen schon im Kader?

Ob Juranovic bereits gegen Bremen wieder im Kader steht, ist noch offen. Auf der rechten Abwehrseite hatte in den letzten Wochen neben dem etatmäßigen Außenbahnspieler und Kapitän Christopher Trimmel regelmäßig Mittelfeldmann Janik Haberer ausgeholfen. Auf die verletzten Verteidiger Diogo Leite und Tom Rothe muss Trainer Steffen Baumgart weiterhin verzichten.

Zwischenzeitlich auf dem Trainingsplatz war auch Verteidiger Robert Skov. Nach einer Wadenverletzung kann der Däne aktuell aber nur mit Reha-Trainer Johannes Thienel arbeiten.

