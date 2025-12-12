Minerva Hase und Nikita Volodin begeistern bei der deutschen Meisterschaft mit ihrem Kurzprogramm und gehen mit einem großen Vorsprung in die Kür. Der Titel soll nur ein Zwischenschritt sein.

Stehen vor dem deutschen Meistertitel: Minerva Hase und Nikita Volodin. (Archivbild)

Oberstdorf - Die Paarläufer Minerva Hase und Nikita Volodin haben bei der deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaft in Oberstdorf ein Weltklasse-Kurzprogramm präsentiert und ihre Medaillenambitionen für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo im Februar unterstrichen. Die Vizeweltmeister und Europameister holten dank einer nahezu fehlerfreien Darbietung 77,27 Punkte.

Zweiter sind Annika Hocke und Robert Kunkel mit 67,11 Zählern. Die Kür in Oberstdorf findet am Samstag statt.

Auch im Eistanzen führen die Favoriten

Im Eistanz-Wettbewerb liegt das ebenfalls favorisierte Duo Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan in Führung. Die Lokalmatadoren sammelten im Rhythmustanz 77,06 Zähler und sind damit kurz davor, ihren fünften Meistertitel in Serie zu gewinnen.

In der Männerkonkurrenz ist nach dem Kurzprogramm überraschend Kai Jagoda mit 75,35 Zählern Erster. Dahinter lauern Titelverteidiger Nikita Starostin (71,49 Punkte) und die 18 Jahre alte Nachwuchshoffnung Genrikh Gartung (65,29 Punkte). Bei den Frauen führt die Vorjahreszweite Sarah Pesch (51,09 Punkte) knapp vor Julia Grabowski (50,87 Punkte).

Die deutsche Meisterschaft ist nicht nur eine wichtige Standortbestimmung für Olympia, sondern auch für die Europameisterschaft in Sheffield in Großbritannien Mitte Januar. Der Wettkampf ist die letzte Chance, sich für eine EM-Nominierung zu empfehlen.