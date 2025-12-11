Die neue Kindertagesstätte in Lützen steht kurz vor der Eröffnung. Aber anscheinend gibt es ein Problem mit der Verdunkelung der Ruheräume. Wie das noch schnell behoben werden soll.

Hat man beim Lützener Kita-Neubau die Verdunkelung der Ruheräume vergessen?

Auch im Dezember hat die Wintersonne genug Kraft, sodass in der neuen Kita eine Verdunkelung der Räume für den Mittagsschlaf nötig ist.

Lützen - Die neue Kita in Lützen zieht schon vor ihrer Eröffnung die Blicke auf sich. Kreisrund, modern und stylisch aus Beton, Glas und Holz gebaut, macht sie fast den Eindruck, als sei ein Ufo in der Schweßwitzer Straße gelandet. Allerdings könnte die Alltagstauglichkeit des hochmodernen Baus durch etwas so Banales wie Vorhänge – genauer gesagt deren Fehlen – in Frage stehen.