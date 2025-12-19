Beim FSV Drohndorf-Mehringen gibt es vor der Rückrunde einen Wechsel: Trainer Normen Freisdorf-Apel geht in die Landesklasse. Wer dafür als neuer Coach kommt.

Normen Freisdorf-Apel (r.) wechselt als Trainer zum FC Hettstedt. Den Posten als Trainer beim FSV Drohndorf-Mehringen wird Thomas Hollas (links) übernehmen.

Drohndorf/MZ - Beim FSV Drohndorf-Mehringen stehen zur Jahreswende personelle Veränderungen an der Seitenlinie an. Trainer Normen Freisdorf-Apel wird den Verein zum 1. Januar verlassen und sich einer neuen Aufgabe widmen. Den 40-Jährigen zieht es zum Landesklasse-Vertreter FC Hettstedt, den er bereits in der Vergangenheit betreut hat. Beim FSV übernimmt ab Jahresbeginn der bisherige Co-Trainer Thomas Hollas das Amt des Cheftrainers. Unterstützt wird er künftig von Jörg Burghardt.