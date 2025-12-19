Jetzt live:
Neues aus der Salzlandliga Chef-Trainer Freisdorf-Apel verabschiedet sich vom FSV Drohndorf-Mehringen
Beim FSV Drohndorf-Mehringen gibt es vor der Rückrunde einen Wechsel: Trainer Normen Freisdorf-Apel geht in die Landesklasse. Wer dafür als neuer Coach kommt.
19.12.2025, 12:15
Drohndorf/MZ - Beim FSV Drohndorf-Mehringen stehen zur Jahreswende personelle Veränderungen an der Seitenlinie an. Trainer Normen Freisdorf-Apel wird den Verein zum 1. Januar verlassen und sich einer neuen Aufgabe widmen. Den 40-Jährigen zieht es zum Landesklasse-Vertreter FC Hettstedt, den er bereits in der Vergangenheit betreut hat. Beim FSV übernimmt ab Jahresbeginn der bisherige Co-Trainer Thomas Hollas das Amt des Cheftrainers. Unterstützt wird er künftig von Jörg Burghardt.