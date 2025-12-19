Bau des Südostlinks bei Gerstewitz Unmut wegen archäologischen Ausgrabungen: Plötzlich „kamen die Bagger angerückt“
Ein Gerstewitzer Feldeigentümer kritisiert, zum Bau der Stromtrasse „Südostlink“ und Arbeiten von Archäologen nicht ordentlich informiert worden zu sein. Was sonst noch für Ärger sorgt.
Gerstewitz/MZ. - Nachts könne man aufgrund eines Strahlers, der auf die Häuser gerichtet sei, nur mit geschlossenem Rollo schlafen und morgens wird man teils schon 6 Uhr durch laute Geräusche geweckt. Diese Kritikpunkte äußern die Gerstewitzer Hartmut Beyer und Diana Harnisch und meinen die Bauarbeiten an der Stromtrasse „Südostlink“, die nach ihrer Fertigstellung Windstrom aus Norddeutschland nach Bayern transportieren soll und nur wenige Meter östlich der Gerstewitzer Wohnbebauung verlaufen wird.